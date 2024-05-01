الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

ما لا تعرفه عن برج الثور في الرجال والنساء ؟

برج الثور
برج الثور

يبحث عشاق الفلك والأبراج عن صفات برج الثور، وذلك في أول أيام شهر مايو، ويبدأ البرج في 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابي يتسم بالتوازن والقدرة على التحكم في إنفعالته، وعاشق للسفر وشراء كل ماهو جديد لإسعاده.

ومع بدء شهر مايو، يرصد موقع "الدستور" في تقريره كل ما تريد معرفته عن صفات برج الثور في النساء والرجال، وإليكم التفاصيل الكاملة:

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ما لا تعرفه عن برج الثور في الرجال؟

1 - يملك برج الثور في الرجال العديد من الصفات المميزة أبرزهم خفة الدم والحس الفكاهي، وهذه الصفة من أبرز صفاته لذلك ينال حب الجميع.

2 - يحب برج الثور في الرجال العمل بنشاط ونزاهة، لتحقيق المزيد من النجاحات المتلاحقة، للشعور بالرضا والفخر بمن حولهم.

3 - ومن ضمن صفات برج الثور، شخص عاشق للهدوء في البيئة المحيطة به وتتصف بمناظرها الطبيعية الخلابة، وأجواء الريف الرائعة التى تتكون من خضرة وفاكهة، والتى تجعله يشعر بالسعادة والراحة.

4 - يتميز برج الثور بشخصيته القوية المتحكمة في العلاقات، فهو من الأبراج التي تعشق السفر والضحك، والبساطة من أهم سماته لذلك يعد من ضمن الأبراج المحبوبة.

5 - أما عن الأكل فهو يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة، ومحب للطبيعة والمناظر الخلّابة.

ما لا تعرفه عن برج الثور في النساء؟

1 - يعرف عن برج الثور في النساء أنهم سهل التواصل مع الناس وهذا هو السبب في أنها لا تواجه مشاكل في تكوين صداقات جديدة، بسبب شخصيتها المرحة والمختلفة عن باقي الأبراج الأخرى.

2 - امرأة برج الثور محبة ورعاية للغاية، كما أنها تكون أما عظيمة ومثال مشرف لأسرتها ولأولادها، وهي شخص رومانسي ولكن نظرًا لكونها حساسة، فإنها عادة لا تتسرع في الدخول في علاقة بمجرد دخولها.

3 - نظرًا لأن امرأة برج الثور شخصية مهتمة بمن حولها، فهي زوجة مخلصة ستكون بجانب زوجها وداعمة له في المرض والصحة لتكون هي أكبر داعم لزوجها، لذلك يصعب الانفصال إذا كانت العلاقة حب أو صداقة.

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