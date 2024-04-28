يبحث العديد من الأشخاص عشاق القهوة المثلجة عن طريقة تحضير الايس كوفي في هذا الجو الحار نظرًا لأن المشروبات الباردة تساعد في ترطيب الجسم والآيس كوفي الذي يعد عبارة عن قهوة مثلجة بشكل خاص له مذاق مميز ونعرض لكم في السطور التالية طريقة تحضير الايس كوفي (القهوة المثلجة).



مقادير عمل الايس كوفي في المنزل



• 20 جرام قهوة سريعة التحضير

• 5-15 جرام سكر حسب الرغبة

• ماء

• مكعبات الثلج

طريقة عمل الايس كوفي في المنزل 2024



خطوات تحضير الايس كوفي:



• نضع القهوة والسكر مع الماء ونخلطهم جيدًا لتكوين الفوم.

• نضيف اللبن والكريم.

• نضعه في كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج.

طريقة عمل الايس كوفي في المنزل 2024

طريقة تحضير أيس كوفي في البيت:

قومي بتحضير كوب مناسب ثم قومي بوضع النسكافية مع السكر الأبيض ثم قومي بخلطهم عن طريق ملعقة لفترة تتراوح ما بين 7 لـ 10 دقائق لحين حصولك على الفوم ثم قومي بتحضير مكعبات الثلج وانتظري لحين وضعها مع القهوة سريعة الذوبان التحضير ثم قومي بإضافة اللبن البارد على الخليط وأخيرًا قومي بإضافة فوم النسكافية وقدميه لكِ ولأولادك.

طريقة تحضير الايس كوفي

يتم تحضير القهوة من خلال إضافة كل من القهوة السريعة والسكر في كوب مناسب وبعد ذلك الماء ويتم التحريك بشكل جيد.

إضافة المكونات في الخلاط، حيث يتم إضافة كل من مكعبات الثلج والحليب السائل والبودرة والقهوة، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

يتم صب الآيس كوفي في كوب مناسب وتوزيع الكاكاو على وجه الكوب من أجل التزين، ويمكن استبدال الكاكاو بصوص الشكولاتة، كما يمكن إضافة المكسرات لتعزيز فوائد المشروب الأشهر بفصل الصيف.