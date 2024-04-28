فعلتها 5 عقول.. التكنولوجيا باب سحري لدخول عالم المليارديرات

تعد التكنولوجيا من أهم عوامل الحياة، وأصبحت جزء هام في حياة كل المجتمعات، خاصة بعد تدخلها في كل شئ حولنا.

تحدث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، عن أهمية تطوير التكنولوجيا في مصر وباقي الدول، لأنها تقدم فرص عمل كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أننا حرصنا على تقديم رقمنة في مصر تحقق لنا التقدم المطلوب، وألا نكون متخلفين عن الآخرين، فضلًا عن الاستفادة الضخمة منه، فالحكومة داخل الوزارة الواحدة تستطيع أن تعمل من خلال شاشات الحواسب الموجودة، وأيضًا تستطيع أن تتبادل المعلومات والقرارات مع باقي الوزارات المختلفة.

وأضاف الرئيس السيسي، لا بد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لباقي الموضوع، بكلم الناس المصريين، لما تيجوا تشوفوا حجم الأرقام اللي صرفناها عشان نفتتح الموضوع ده، أرقام كبيرة أوي، بنتكلم في مليارات الدولارات.

التكنولوجيا «باب سحري» لدخول عالم المليارديرات

أستطاع كلًا من “مارك زوكربيرج - ستيف جوبز - بيل جيتس - جيف بيزوس - إيلون ماسك” تحقيق مكاسب كبيرة من عالم التكنولوجيا وتطوريها.

وينشط هؤلاء المشاهير في مجالات مختلفة، وخاصة الحوسبة والإنترنت والخدمات اللوجستية. ويشترك بعض أشهر رواد الأعمال -على غرار جيف بيزوس وإيلون ماسك - في طموح غزو الفضاء وتحويل الخيال العلمي إلى حقيقة.

يعد هؤلاء من أشهر رواد الأعمال التكنولوجية في العالم، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار العديد من الجوانب على غرار تأثيرهم الاجتماعي والاقتصادي، وابتكاراتهم، ورؤيتهم لتغيير العالم، وتطور شركاتهم، والإلهام الذي يمثلونه للموظفين ورواد الأعمال.

بيل جيتس

يحتل مؤسس شركة "مايكروسوفت" (Microsoft)، مراتب متقدمة في قائمة أغنى الرجال في العالم، ويعد نظام التشغيل "مايكروسوفت ويندوز" بمثابة نظام كلاسيكي لأجهزة الكمبيوتر حول العالم.

ستيف جوبز

أسس ستيف شركة "آبل" (Apple)، ويعتبر من أكثر الأشخاص إلهاما في كل العصور.

جيف بيزوس

أظهر جيف بيزوس -مؤسس شركة (Amazon)- رؤية عالمية شملت أنواعا مختلفة من التجارة. وهو حاليا أغنى رجل في العالم وفقا لمجلة (Forbes).

إيلون ماسك

يعتبر مؤسس شركة "تيسلا" أحد رواد الأعمال الأكثر إبداعا بفضل أفكاره المستقبلية، والتي يعمل تدريجيا على تحويلها إلى حقيقة.

مارك زوكربيرج

يعتبر محرك البحث (Google) الخاص بهما أحد أعظم الابتكارات في التاريخـ وتعد شركتهما اليوم جزءا من شركة (Alphabet).