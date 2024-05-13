السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قشر البرتقال بمعمل عصير مركزات البرتقال يستخدم في تصنيع العلف، كما يستخدم قصب السكر في الورق والنشا والعسل الأسود، مشيرًا إلى أن التصنيع الزراعي جعل المنتج بتكلفة اقتصادية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد: إن مخلفات المدابغ من الجلود يتم رميها وتكون عبئًا على البيئة في التخلص منها، ويكون لها أثر بيئي غير جيد، وهناك صناعات يمكن استخدام مخلفات المدابغ فيها، وبذلك نكون تخلصنا من أثرها البيئي السيئ وتحويلها لمنتج، لكن هذا يحتاج لتكلفة.

واختتم الرئيس السيسي: "نبحث عن شكل وفكرة المشروعات لمستقبل مصر، وأقول إن الخلطة التي يتم العمل بها هي ضمان تحقيق النتائج.. أتحدى أي مستثمر في القطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل مني".