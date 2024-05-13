الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": القطاع الزراعى يمثل 15% من الناتج القومى

افتتاح المرحلة الأولى
افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري، ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة، وإجمالي صادرات الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي يبلغ 9 مليارات دولار، ومخطط الدولة يتمثل في إضافة 4 ملايين فدان.

وأضاف "الغنام"، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: بدأنا بـ30 ألف فدان، وسنتنهي باستهداف 4.5 مليون فدان استصلاح بحلول عام 2027.

إنشاء خزان جوفي

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن قطاع السادات الزراعي يعتبر من أفضل الأراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي والمياه الجوفية، إضافة إلى أنه أفضل قطاع به عوائده المالية.

ولفت المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إلى أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت خزانا جوفيا في منطقة الداخلة العوينات من خلال عمل آبار استكشافية، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، وبدأنا بأول 15 ألف فدان بدلًا من أن يكون آبارا استكشافية فقط.

وتابع: معدل الاستعاضة والتصرفات المائية كانت جيدة، وأوصينا بناءً على التوجيهات أن نتوسع إلى 660 ألف فدان، وحاليًا ننفذ.

القطاع الزراعي افتتاح مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر المدير التنفيذى لـ مستقبل مصر الناتج القومي المصري العقيد الدكتور بهاء الغنام

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