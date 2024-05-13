الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة تكشف أهمية إعلان مصر دعمها دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

محكمة العدل
محكمة العدل

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القاهرة بدأت قبل أيام الضغط على إسرائيل وحركة حماس من خلال مائدة المفاوضات، وبيّنت للولايات المتحدة كل جوانب العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية إنسانيا وسياسيا وأيضا من ناحية الأمن القومي بمصر.

 

وأضافت سعيد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحركت على المستويين الدبلوماسي والقانوني، من خلال اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

القاهرة قادرة على مراعاة اتفاق السلام

وأشارت الباحثة بالمركز المصري، إلى أن هذا الانضمام له أهمية خاصة، لأن مصر تربطها بإسرائيل اتفاقية السلام، ما يؤكد أن القاهرة قادرة على مراعاة اتفاق السلام وفي ذات الوقت لن تتغاضى عن أي جريمة تتركبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

 

وأكدت الباحثة بالمركز المصري، أن الدور المصري المتعلق بالقضية الفلسطينية ليس وليد اليوم، بل منذ النكبة الفلسطينية، فالدولة كانت شريكًا أساسيًا في جميع مبادرات السلام التي تم طرحها على المستوى الإقليمي والدولي.

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