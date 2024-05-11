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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اشتباكات وتصعيد مستمر.. آخر التطورات فى رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري: إننا شهدنا اشتباكات بمحيط المعبر من الجانب الفلسطيني، وكان هناك قصف للمدفعية الإسرائيلية، وجاء ذلك ردًا على استهداف بعض الفصائل الفلسطينية ناقلة جند بقذائف هاون.

وأضاف المطعني، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاشتباك يفصل بيننا وبين الجانب الآخر مئات الأمتار، لا ينفك عن الاشتباكات التي تشهدها مختلف المناطق بشرقي مدينة رفح، وقطاع غزة بشكل عام.

150 ألف نازح فلسطيني

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن التصعيد جاء بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء، ووصفه بالإنذار الخطير للمناطق التي أعلن الإخلاء عنها، منها مخيم رفح، منطقة جنينة، وغيرهما، وحذر الاحتلال من الاقتراب من السياج الحدودي بمدينة رفح.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح إلى أنه تم إصدار بعض التصريحات الخاصة على مستوى الإعلام الإسرائيلي أو بعض المكاتب الأممية الخاصة بشئون النازحين، حيث تراوحت أرقام النازحين بين 150 و200 ألف فلسطيني.

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