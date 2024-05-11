رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن ضخ شركات عالمية استثمار جديدة في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن مصنع "بوش" من أكبر الشركات العالمية في العالم كله في الأجهزة المنزلية، وشرفنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مصنع "هاير" من أكبر المصانع على مستوى العالم في احتفالية عيد العمال.

استثمارات جديدة لهاير في مصر

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده لعدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت: أن "فرصة إقناع شركة هاير بتواجدها في مصر جاء أثناء زيارة للخارج، وقابلنا رئيس الشركة وتحدثنا معه، وتم إعطائهم الرخصة الذهبية، وتخصيص الأرض لهم، وسيبدأ الإنتاج من مصنعها الجديد في شهر نوفمبر المقبل".

وأوضح رئيس الوزراء:"نستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر"، مشيرًا إلى تواجده في مصنع "فيفو"، وهو مصنع لأحد أهم الماركات العالمية لصناعة الهواتف المحمولة.

ولفت إلى أن مصر كانت تستورد خلال العامين الماضيين هواتف محمولة بتكلفة بلغت مليار ونصف الميار دولار سنويًا.