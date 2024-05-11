السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن ضخ شركات عالمية استثمار جديدة في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن مصنع "بوش" من أكبر الشركات العالمية في العالم كله في الأجهزة المنزلية، وشرفنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مصنع "هاير" من أكبر المصانع على مستوى العالم في احتفالية عيد العمال.

استثمارات جديدة لهاير في مصر

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده لعدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت: أن "فرصة إقناع شركة هاير بتواجدها في مصر جاء أثناء زيارة للخارج، وقابلنا رئيس الشركة وتحدثنا معه، وتم إعطائهم الرخصة الذهبية، وتخصيص الأرض لهم، وسيبدأ الإنتاج من مصنعها الجديد في شهر نوفمبر المقبل".

وأوضح رئيس الوزراء:"نستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر"، مشيرًا إلى تواجده في مصنع "فيفو"، وهو مصنع لأحد أهم الماركات العالمية لصناعة الهواتف المحمولة.

ولفت إلى أن مصر كانت تستورد خلال العامين الماضيين هواتف محمولة بتكلفة بلغت مليار ونصف الميار دولار سنويًا.

مدبولي مليار ونصف دولار سنوي ا هواتف محمولة استيراد هواتف محمولة مصر

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