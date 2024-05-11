السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليس فى رفح.. الاحتلال يزعم تحديد مكان يحيى السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن وسائل إعلام عبرية، نقلت عن مسئولين إسرائيليين، أن هناك معلومات ترجح وجود يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، بأنفاق في محيط خان يونس وليس في رفح الفلسطينية.

غارة عسكرية إسرائيلية على منطقة جباليا

ويستعد جيش الاحتلال، لشن غارة عسكرية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة في أعقاب إعادة تنظيم حماس بالمنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى العملية المتوقعة في جباليا، هي الثانية للجيش بالمنطقة بالتوازي مع أخرى في حي الزيتون وفي رفح الفلسطينية.

يحيي السنوار أنفاق في محيط خان يونس خان يونس محيط خان يونس وجود يحيى السنوار مسؤولين إسرائيليين

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