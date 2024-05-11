ليس فى رفح.. الاحتلال يزعم تحديد مكان يحيى السنوار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن وسائل إعلام عبرية، نقلت عن مسئولين إسرائيليين، أن هناك معلومات ترجح وجود يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، بأنفاق في محيط خان يونس وليس في رفح الفلسطينية.

غارة عسكرية إسرائيلية على منطقة جباليا

ويستعد جيش الاحتلال، لشن غارة عسكرية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة في أعقاب إعادة تنظيم حماس بالمنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى العملية المتوقعة في جباليا، هي الثانية للجيش بالمنطقة بالتوازي مع أخرى في حي الزيتون وفي رفح الفلسطينية.