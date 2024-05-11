باحثة: مصر تقف بمثابة حائط صد أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر بمثابة حائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، كما تعمل من أجل الحفاظ على أمن المنطقة وسلامة المدنيين، والتأكيد من خلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، على ضرورة اتخاذ قرار وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإغاثية نتيجة الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة.

قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين

وأضافت "حسن"، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل هذه الأمور ستصل بنا للخروج بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتراف 143 دولة بأحقية الدولة الفلسطينية بعضوية الأمم المتحدة، وهذا القرار بمثابة نجاح دبلوماسي وتحقيق مكاسب سياسية للقضية الفلسطينية، وهذا باعتراف ضمني من 143 دولة بحقوق الدولة الفلسطينية المشروعة.

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات أن كل هذه الأمور تمثل عزلة دبلوماسية للدولة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار الحالي قد يعطي الدولة الفلسطينية الحق في اللجوء لمحكمة العدل الدولية، واتهام السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.