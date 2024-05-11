السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة: مصر تقف بمثابة حائط صد أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية

غزة
غزة

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر بمثابة حائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، كما تعمل من أجل الحفاظ على أمن المنطقة وسلامة المدنيين، والتأكيد من خلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، على ضرورة اتخاذ قرار وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإغاثية نتيجة الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة.

قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين

وأضافت "حسن"، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل هذه الأمور ستصل بنا للخروج بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتراف 143 دولة بأحقية الدولة الفلسطينية بعضوية الأمم المتحدة، وهذا القرار بمثابة نجاح دبلوماسي وتحقيق مكاسب سياسية للقضية الفلسطينية، وهذا باعتراف ضمني من 143 دولة بحقوق الدولة الفلسطينية المشروعة.

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات أن كل هذه الأمور تمثل عزلة دبلوماسية للدولة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار الحالي قد يعطي الدولة الفلسطينية الحق في اللجوء لمحكمة العدل الدولية، واتهام السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

تصفية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية مخططات الاحتلال الاحتلال مصر حائط صد أمام مخططات الاحتلال رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: مصر فى سباق مع الزمن لإقرار هدنة بقطاع غزة

"أجّلوا مشاويركم غير الضرورية".. تعرف على توقعات حالة الطقس اليوم

20 شهيدًا فى غارات للاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة

كاتب صحفى: مصر أقنعت الولايات المتحدة بخطورة اجتياح رفح لذلك تغير موقفها

"الإصلاح والنهضة": مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بأى حال من الأحوال

"إكسترا نيوز" تكشف حقيقة دخول مساعدات إنسانية لغزة عبر منفذ كرم أبوسالم

"المصريين الأحرار": الشعب الفلسطينى أسير حرب.. ونؤيد كل خطوات الرئيس السيسى

"المصرى للفكر": مصر نجحت فى تغيير بوصلة العالم تجاه ما يحدث فى غزة

الأكثر قراءة

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

عاجل| موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

الصور الأولى لحادث دهس نقل ثقيل لعدد من السيارات على الدائرى

بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 فى حادث تصادم بالطريق الدائرى

يوسف زيدان نافيًا ومكذبًا: تكوين ليست مبنى يمكن إغلاقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟