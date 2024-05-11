السبت 11 مايو 2024
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كاتب صحفى: مصر فى سباق مع الزمن لإقرار هدنة بقطاع غزة

غزة
غزة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن الجهود المصرية في سباق مع الزمن من أجل إتمام اتفاق الهدنة، لكن هناك أيضًا سباقًا إسرائيليًا نحو تفجير الأوضاع، وبالتالي الهدف الأساسي من هذه الجهود هو لفت نظر العالم، خاصة الدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بأن استمرار العدوان الإسرائيلي على التوسع في رفح سينسف كل الجهود لوقف إطلاق النار.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "شهدنا موافقة المقاومة الفلسطينية على المقترح المصري الذي وافقت عليه الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن مصر لعبت دورًا كبيرًا جدًا، ورفضت إخراج أي أجنبي إلا بعد دخول المساعدات لقطاع غزة.

مصر نجحت في إدخال المساعدات وفتح معبر رفح

وأوضح الكاتب الصحفي أن مصر كانت واعية تمامًا لاشتراط هذا الأمر من أجل حماية الشعب الفلسطيني، ونجحت مصر في إدخال المساعدات وفتح معبر رفح، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من كل ذلك هو الحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن إسرائيل كان لديها هدف معلن وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وبالتالي منع المساعدات كان يعني أن القطاع غير قابل للحياة، مما يدفع الفلسطينيين للخروج والنزوح.

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