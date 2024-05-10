الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تكشف حقيقة دخول مساعدات إنسانية لغزة عبر منفذ كرم أبوسالم

مساعدات
مساعدات

رصد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل إكسترا نيوز، المشهد من أمام معبر رفح البري وآخر التطورات والمستجدات، قائلًا: "إن المشهد لم يتغير في الجانب المصري قرابة أربعة أيام"، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر يشهد أوضاعًا متغيرة باستمرار.
وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناطق الشرقية من مدينة رفح شهدت ليلة أمس إطلاق نيران كثيفة من قبل طائرات الاحتلال، وأيضًا مدافع الاحتلال التي أطلقت نيرانها على الأشقاء شرق مدينة رفح، وقصفت أماكن مكتظة بالسكان، واستمر القصف حتى الصباح.

منفذ رفح البري شريان الحياة للأشقاء في غزة

وأشار إلى أن الجو هادئ نسبيًا في هذه الأوقات، ولم نلاحظ طائرات الاحتلال التي تقصف المدنيين، منوهًا بأن منفذ رفح البري هو شريان الحياة إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، ومغلق من الجانب الفلسطيني نظرًا لسيطرة آلات الحرب الإسرائيلية على المعبر، ولم تدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ أربعة أيام للأشقاء في قطاع غزة.

وكشف عن حقيقة دخول مساعدات إنسانية عبر منفذ كرم أبوسالم، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، حيث لم تدخل أي مساعدات للأشقاء في القطاع.

معبر رفح مراسل اكسترا نيوز آخر التطورات والمستجدات المشهد من أمام معبر رفح مراسل اكسترا نيوز يرصد المشهد عبد المنعم إبراهيم

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