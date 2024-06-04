الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

أفشة
أفشة

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى النقاب حول موقف اللاعبين من التدخل لإنهاء أزمة محمد مجدي أفشة، لاعب القلعة الحمراء، بعد تصريحاته الأخيرة، والتي أثارت حالة من الغضب الشديد داخل جدران النادي.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محمد الشناوى قائد الفريق الموجود حاليًا في معسكر المنتخب الوطني، حرص على التواصل مع زملائه الكبار أمثال عمرو السولية ومحمود كهربا وحسين الشحات، لإنهاء الأزمة بين أفشة ومارسيل كولر المدير الفني، بعد قراره باكتفاء اللاعب بخوض المران في الجيم ومغادرة الملعب في ظل الغضب من تصريحاته ضد الجميع.

وأضاف أن الشناوى اقترح على السولية عقد جلسة مع كولر في حضور خالد بيبو مدير الكرة، والاتصال بـ أفشة وحضوره المران والاعتذار للجميع وتوضيح وجهة نظره، مع ترك القرار للجهاز الفني في اتخاذ ما يراه من عقوبات.

وأشار المصدر إلى أن أفشة أبدى استعداده تقديم الاعتذار وتوضيح وجهة نظره واحترام قرار المدير الفني، خاصة أنه تحدث بشكل عفوي، ولم يكن يقصد الإساءة لأي لاعب في الفريق.

وأوضح أن خالد بيبو طلب من اللاعب التواجد قبل المران لحين الاستماع إلى وجهة نظر كولر واتخاذ القرار الفني المناسب لاحتواء الأزمة، وإزالة أي رواسب وخلافات مع زملائه في الفريق.

الأهلي يعود للمران وأفشة لم يظهر في الصور

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد عاد إلى التدريبات أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب انتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخ النادي.

ولم يظهر أفشة في الصور التي نشرها الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر صفحته الرسمية، للاعبي الفريق الذين خاضوا المران أمس.

مارسيل كولر، المدير الفني، طلب من اللاعب المران بالجيم وعدم نزول التدريب الجماعي بسبب غضب بعض زملائه من التصريحات التي أدلى بها أمس الأول الأحد في أحد البرامج التليفزيونية.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية، قبل تدريبات الكرة، فيما قاد ميشيل يانكون تدريبات الحراس، وذلك في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون الذين انضموا للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو.

وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرض لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات.

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