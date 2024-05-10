الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المصرى للفكر": مصر نجحت فى تغيير بوصلة العالم تجاه ما يحدث فى غزة

الدكتورة نرمين سعيد،
الدكتورة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر

قالت الدكتورة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المحددات المصرية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة تمثلت في الخطاب الموحد الذي وجهته مصر للداخل والخارج، برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما كانت له انعكاسات مهمة في كل دول العالم.

وأضافت سعيد، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على المستوى الخارجي استطاعت مصر قلب الأمور حينما تبنى المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية موقف مصر في رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير، بعدما كانت هذه المواقف منحازة بشكل كبير للجانب الإسرائيلي.

مصر تملك قرارها الحر بالنسبة لما يراعي مصالحها الوطنية

ولفتت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات إلى أنه على الجانب الداخلي فإن الخطاب الواحد الذي تبنته الدولة المصرية نجح على مستوى المؤسسات المصرية والمستوى الشعبي، خاصة أن الأخير كان مهمًا للغاية في ذلك التوقيت للالتفاف حول القيادة السياسية، وفكرة أن مصر صدرت أنها تملك قرارها الحر بالنسبة لما يراعي مصالحها الوطنية وأمنها القومي، وكان له أكبر الأثر في الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية.

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري للفكر أننا شهدنا جلسات برلمانية لمناقشة الأزمة في غزة، فضلًا عن تشكيل غرفة أزمات كان لها أكبر الأثر في إدارة الأزمة على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني شهدنا تدشين "مرابطون من أجل الإغاثة" لإيصال المساعدات للقطاع، وأيضًا مبادرة مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني.

غزة ما يحدث في غزة مصر نجحت بتغيير بوصلة العالم بوصلة العالم مصر المصري للفكر

مواد متعلقة

قصف شديد.. القناة الأولى ترصد آخر تطورات الأوضاع من أمام معبر رفح

ذكرى رحيل هالة فؤاد.. مسيرة فنية قصيرة خطفت قلوب معجبيها

إعلام فلسطينى: شهيد وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلى استهدف منطقة عبسان الكبيرة

"الزراعة" تقدم نصائح إرشادية فى الأسابيع الأولى للمحاصيل الصيفية

التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة مستقلة.. المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية

رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: مصر رمانة ميزان المنطقة

حار نهارًا ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس اليوم الجمعة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ عمليات لنسف مبانٍ شرقى مدينة رفح بجنوب غزة

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة"

بدء العد التنازلى.. 5 أيام على تشغيل محطات الجزء الثالث من المترو تجريبيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل