الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"العمر مجرد رقم".. الحاجة سعاد حصلت على شهادة محو الأمية بسن الـ76

محو الأمية
محو الأمية

أبرز برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، نموذجًا للإصرار على طلب العلم، وتُدعى الحاجة سعاد التي حصلت على شهادة محو الأمية في سن الـ 76، ولم يعيقها أبدًا عمرها لتثبت أنَّ العمر ما هو إلا مجرد رقم.

ونجحت الحاجة سعاد، في محو أميتها بفضل انضمامها لمبادرة "لا أمية مع تكافل" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، وإصرارها على التعلم. 

تعلمت القراءة والكتابة.. والآن اقرأ القرآن

وقالت الحاجه سعاد، عبر مداخلة هاتفية بالبرنامج: "قررت اقرأ وأكتب وأخدت الشهادة بعدما كنت لا أعرف شيء، والسبب في إصراري على محو أميتي هو المشكلات والصعاب التي كنت أواجهها".

وتابعت: "يومًا ما تسببت الأمية في اتجاهي بالخطأ إلى مركز الفشن بدلًا من الذهاب إلى بني سويف أثناء ركوبي المواصلات، لأجلس بعدها على الرصيف أبكي، وبعدها أسرعت للالتحاق بفصول محو الأمية وانتظمت في الحضور 3 مرات أسبوعيًا وتعلمت القراءة والكتابة، والآن اقرأ القرآن أو أي إعلان أو لافتة، ولم أعد أتوه".

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