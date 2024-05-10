الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حار نهارا ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس اليوم الجمعة

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستشهد ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة اليوم الجمعة، مع استمرار التأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدا من الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة. 

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتسجل  العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

اعتدال الأجواء في فترة الليل

وتابعت: "الليلة المقبلة ستشهد البلاد كتل هوائية شمالية ونبدأ تدريجيا نشعر باعتدال الأجواء في فترة الليل، وأجواء معتدلة تماما في معظم المحافظات، وبخاصة الشمالية، وفي الأسبوع المقبل ستعود البرودة إلى الجو ليلا".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع نشاط للرياح وتتراوح بين 30 لـ 40 كيلومتر في الساعة على معظم محافظات الجنوبية، وستكون محملة بالأتربة والرمال المثارة في بعض المناطق مثل الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، ويمكن أن تؤثر على الرؤية الأفقية.

طقس اليوم الجمعة حالة طقس اليوم الجمعة توقعات الارصاد الأرصاد طقس حار نهارا نشاط للرياح الدكتورة منار غانم

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