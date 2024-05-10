كاتب صحفى: مصر أقنعت الولايات المتحدة بخطورة اجتياح رفح لذلك تغير موقفها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية سابق على الحروب، لافتًا إلى أن مصر بطبيعة الحال أرسلت جيشها للمحاربة دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، حيث بدأ الدور المصري قبل عام 1948 في الثلاثينيات من القرن الماضي، دفاعًا عن القضية الفلسطينية ورفض تهجير الدول الأوروبية لليهود.

وأضاف حسين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعرضت للعدوان الثلاثي من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا في 1956، وهذه الحرب كانت جزءًا من دعم مصر للقضية الفلسطينية، وموقفها الشهير من استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

الدور المصري اختلطت فيه المفاوضات والدعم السياسي والدماء

وأوضح الكاتب الصحفي أن مصر دفعت آلاف الشهداء والمصابين دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وحفاظًا على الأمن القومي المصري، معقبًا: "لا يمكن لمصر أن تستقر طالما هناك كيان معادٍ في الشرق، لأن معظم الغزوات جاءت من هذه المنطقة".

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الدور المصري اختلطت فيه المفاوضات والدعم السياسي والدماء المصرية والجهود السياسية، مؤكدًا أن مصر لم تنسَ الشعب الفلسطيني رغم خلافها في وقت من الأوقات مع بعض القادة الفلسطينيين.

الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لإسرائيل

ونوه الكاتب الصحفي بأن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لإسرائيل، ولولا الولايات المتحدة لما تمكنت إسرائيل من شن الهجوم على غزة بهذه الطريقة، لافتًا إلى أن مصر أقنعت الولايات المتحدة بخطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح، لذلك الموقف تغير.