تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد التي رحلت عن عالمنا في العاشر من مايو عام 1993، وكان لديها وجه جميل يشع بهجة مما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين بكل سهولة.

ولدت هالة فؤاد في 26 مارس لأسرة فنية ووالدها المخرج أحمد فؤاد وقدمت أدوارًا صغيرة وبدأت رحلتها الفنية بعمر عامين في فيلم "العاشقة" حتى شاركت في فيلم "مين مجنن مين" مع محمود ياسين وحسين فهمي، ثم انطلقت مسيرتها.

قدمت الفوازير للتليفزيون مع صابرين ويحيى الفخرانى

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان: "ذكرى رحيل هالة فؤاد، مسيرة فنية قصيرة خطفت قلوب معجبيها".

وشاركت هالة فؤاد في عدد من الأعمال الهامة، أبرزها حالة الجوهري، المليونيرة الحافية، السادة الرجال، عاصفة من الدموع، وفيلم الحدق يفهم الذي عملت فيه مع والدها المخرج أحمد فؤاد، وقدمت فيه عددًا من الرقصات والأغنيات بصوتها.

قدمت هالة فؤاد الفوازير للتليفزيون مع صابرين ويحيى الفخرانى عام 1988، وقدمت بعدها للتليفزيون مسلسلات: "الإنسان والمجهول، الحياة مرة أخرى، ثمن الخوف، رجال في المصيدة".