الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصف شديد.. القناة الأولى ترصد آخر تطورات الأوضاع من أمام معبر رفح

قصف
قصف

قال محمود جميل، مراسل القناة الأولى من أمام معبر رفح البري، إن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا على مدينة رفح الفلسطينية، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يشن الغارات الجوية والقصف المستمر على مدينة رفح الفلسطينية.

ونوه جميل، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بأنه بعد منتصف الليل كان القصف شديدا جدا، وكان هناك تبادل إطلاق نار كثيف وضربات موجهة وغارات كثيفة على شرق مدينة رفح الفلسطينية. 

الجهود الإنسانية مستمرة فيما يتعلق بمعبر رفح

وأضاف مراسل القناة الأولى، من أمام معبر رفح البري، أن الدور المصري ما زال موجودا بقوة في ظل تزايد حدة الصراع على الجانب الآخر، من خلال المفاوضات واحتواء التصعيد في رفح الفلسطينية. 

وتابع: "الجهود الإنسانية مستمرة فيما يتعلق بمعبر رفح من الجانب المصري، فالمعبر مفتوح على مدار الساعة من الناحية المصرية، إذ يوجد كل العاملين في معبر رفح البري، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف ووجود المساعدات الإنسانية خارج معبر رفح وفي مدينة العريش، ولكن المساعدات الإنسانية لا تدخل الجانب الفلسطيني بسبب استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولا صحة للتصريحات الأمريكية أو الإسرائيلية بفتح منفذ كرم أبوسالم ودخول المساعدات".

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