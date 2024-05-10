الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: مصر رمانة ميزان المنطقة

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الدولة المصرية شعبًا ورئيسًا ومؤسسات سواء كانت أحزاب سياسية أو برلمانية، رافضة لتعنت الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد الأمور في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف التهامي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى الآن، لافتًا إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في محاولة وقف التعدي على الفلسطينيين العٌزل، وإنهاء القضية الفلسطينية بموجب هذه الضغوط على الشعب الفلسطيني في هذه الآونة.

مصر تتحمل العبء بمفردها وهذا هو قدرها

وأكد أن مصر تتحمل هذا العبء بمفردها، وهذا هو قدرها لأنها تقوم على المستوى الدولي والدبلوماسي والشعبي بإجراء الإطلاعات والاجتماعات، وأصبحت القاهرة هي المدنية التي تدار فيها جميع المفاوضات لإنهاء الحرب، معقبًا: "الدولة المصرية هي رمانة ميزان المنطقة".

ولفت رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أن الحزب يرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ويحمل إسرائيل المسؤولية على الانتهاكات التي تنتهجها في الأراضي المحتلة.

مصر رمانة ميزان المنطقة رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة حزب حقوق الإنسان والمواطنة المستشار جمال التهامي المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان

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