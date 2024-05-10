التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة مستقلة.. المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية:
التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
موقف ثابت لرفض الاستيطان الإسرائيلي.
رفض أي إجراءات أحادية تعوق إقامة الدولة الفلسطينية.
دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين.
العمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني ورعاية المصالحة.
رعاية الحوار الفلسطيني– الفلسطيني عبر جولات متكررة.