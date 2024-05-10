"الزراعة" تقدم نصائح إرشادية في الأسابيع الأولى للمحاصيل الصيفية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الفترة الحالية هي الأهم للمحاصيل الصيفية، خاصةً أشجار الفاكهة التي تتأثر بالعوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة، موصيًا بعدة نصائح لتفادي أمراض وتلفيات المحاصيل الزراعية في الأسابيع الأولى للمحاصيل الصيفية.

وأضاف فهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه خلال هذا الوقت من العام يتسم الطقس بالتقلب نوعًا ما، لأننا في بداية أواسط الربيع وكان من المفترض أن يكون الجو معتدلًا وهي فترة حساسة لأشجار الفاكهة كلها بلا استثناء وتسمى التزيير والعقد.

تغير المناخ أدى لاختلاف مظاهر الطقس

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن تغير المناخ أدى لاختلاف مظاهر الطقس، والتذبذبات الحرارية تؤثر على معدلات الامتصاص للأشجار، وهذه الفترة تُسمى سرة الموسم الزراعي، لأن بها أهم المحاصيل في مصر إما في مرحلة الحصاد أو بدايات المحاصيل الصيفية، وبالتالي مسألة تنظيم الري في غاية الحساسية للأشجار، ولابد من إضافة مواد تنظم وتغذي الامتصاص لزراعات الفاكهة.