الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر كشفت عن أهدافها الواضحة من تدخلها فى أزمة فلسطين

غزة
غزة

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية يقع على عاتقها حمل ما يحدث في فلسطين بصورة كبيرة، كما أن مصر ترغب في حقن دماء الشعب الفلسطيني سريعًا.

الدور المصري في أزمة غزة 

وأكد الدكتور ياسر عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعض ينظر إلى ما يحدث الآن أنه حالة طبيعية لمثل هذه الحروب.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية كشفت عن أهدافها الواضحة من تدخلها في أزمة فلسطين، وتتمثل تلك الأهداف في الحفاظ على الحدود المصرية، وقف إطلاق النار في غزة، إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وحل القضية على أن تكون القدس عاصمة فلسطين.

ضحايا غزة في تزايد

 قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيدا و96 مصابا خلال 24 ساعة.

كما أكدت ارتفاع عدد ضحايا  العدوان الإسرائيلي إلى 34789 شهيدا و78204 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

ياسر عبد العزيز كاتب صحفي اكسترا نيوز جرائم الاحتلال الصحة الفلسطينية

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