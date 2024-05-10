الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"المصريين الأحرار": الشعب الفلسطينى أسير حرب.. ونؤيد كل خطوات الرئيس السيسى

الدكتور عصام خليل،
الدكتور عصام خليل،

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إننا نؤيد القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل الخطوات التي تتخذ، حيث إننا نتابع كل الخطوات التي تقوم بها القيادة السياسية على الصعيد الدبلوماسي والصعيد الإنساني، والمزج بين الضغط الدبلوماسي لتحقيق المساعدات الإنسانية.

وأضاف خليل، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول العظمى تقاس بوقوفها في الأزمات، خاصة الأزمات الإنسانية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية منذ بدء الأزمة على قطاع غزة تقوم بدور رئيسي في إيصال المساعدات، ولولا الدور المصري لتمت تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

طرفا الصراع لا يدركان خطورة ما يفعلانه

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحفاظ على القضية الفلسطينية هو الأمن القومي المصري، لأن هذا الأمر غاية في الحساسية، مشيرًا إلى أن طرفي الصراع لا يدركان خطورة ما يفعلانه، سواء كان الجانب الإسرائيلي وهو يتحمل الإدانة الأكبر، أو رد الفعل من جانب حماس.

ونوه رئيس حزب المصريين الأحرار بأن الشعب الفلسطيني أسير حرب، حيث يمنع عنه الغذاء والدواء والمياه والوقود، ولا يجد الحق الطبيعي له في الحياة.

السيسي الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني أسير حرب الشعب الفلسطيني أسير حرب المصريين الأحرار

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