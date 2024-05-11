20 شهيدًا فى غارات للاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 20 شهيدًا في غارات للاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

اقتحام عصيرة الشمالية

واقتحمت قوات الاحتلال عصيرة الشمالية وتداهم منازل في قوصين بنابلس في الضفة الغربية.

كما استشهد صحفي فلسطيني وزوجته وابنه في قصف للاحتلال استهدف منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وصلت إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابًا.