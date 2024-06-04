الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العدل أساس الملك

 

فى أواخر عام ٧٤ من العام الماضى، التحقت بالعمل فى شركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان»، وكانت الشركة بعد أن أتمت تنفيذ مشروع السد العالى فى أسوان هى كبرى شركات المقاولات فى الشرق الأوسط.. كانت رواتب الموظفين فى الحكومة والشركات المصرية ٢٣ جنيهًا للمهندسين، و١٧ جنيهًا للفئات الأخرى.

بينما كان راتب المهندس فى شركة المقاولون العرب ٤٥ جنيهًا، بالإضافة لمزايا عينية أخرى مثل: السكن والمواصلات ووجبات الطعام الثلاث، وغسل ملابسه وكيها على حساب الشركة.
وحتى بعد تأميم الشركة أصر المعلم عثمان على أن تكون لها لائحة خاصة بالعاملين فى رواتبهم وحوافزهم تختلف عن لائحه الحكومة.. وكان هذا سببًا رئيسيًا لتميزها وتفوقها لسنوات طويله حتى بعد تخلى آل عثمان عن إدارتها.

وفى الآونة الأخيرة تراجعت المرتبات بالشركة بدرجة مخيفة بالمقارنة بأمثالها من شركات المقاولات الأخرى، وتوقف صرف الحوافز والمكافآت مما أدى لهروب العديد من المهندسين الأكفاء لخارج مصر أو للشركات المصرية الصاعدة ذات الرواتب العالية.

ولعلاج هذه الأزمة قرر مجلس إدارة الشركة مضاعفة أجور المهندسين اعتبارًا من هذا الشهر.
مضاعفة أجور كل المهندسين لمواجهة أعباء غلاء المعيشة ومساواة رواتبهم برواتب الشركات المنافسة.. خطوة ضرورية وعملية.. لكن كان لها الأثر السلبى على باقى فئات العاملين بالشركة.. فالشركات الناجحة لا تدار بالمهندس فقط.

فهناك المحاسب ومشرف التنفيذ والحداد والنجار، والسائق وكل المهن، حتى عامل النظافة تشارك فى نجاح المنظومة كـTeam Work، والكل يعانى من قسوة غلاء المعيشة لذلك كان لزاما على مجلس الإدارة مراعاة زيادة رواتبهم، أسوة بالمهندسين للمحافظة على النسيج المترابط، وروح الأسرة الواحدة التى كانت السبب المباشر لنجاح الشركة وتفوقها.
وصلتنى شكاوى عديدة من الأصدقاء العاملين بالشركة «غير المهندسين»، كى أعرض مظلمتهم، ورأوا فى شخصى المتواضع القدرة على عرض مشكلتهم، نظرًا لانتمائى وحبى الشديد لها وحرصى على نجاح اسمها.
أتمنى ألا تزعج كلماتى أصدقائى فى مجلس الإدارة.. فأنا أكتب بدافع حبى للمؤسسة العملاقة التى تربيت فيها وتعلمت الكثير منها.

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