موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من الموضوعات التي شغلت طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في عدد كبير من المحافظات بالفعل وإعلان فتح باب التظلمات في نتيجة الشهادة الاعدادية ايضا.

ويلبي موقع الدستور بحث وترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية المنتظرين موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية كي يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

ساعات قليلة ويعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ونسب النجاح التي حققها طلاب الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ثم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من خلال البوابة الإلكترونية المختصة.

ويكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بمحافظة الشرقية والموجود الرابط الخاص بها هنا

ويختار الطالب الادارة التعليمية التي تتبع لها مدرسته من الادارات التالية

إدارة غرب

إدارة شرق

إدارة بلبيس

إدارة منيا القمح

إدارة فاقوس

إدارة أبو حماد

إدارة الحسينية

إدارة أبو كبير

إدارة ههيا والإبراهيمية

إدارتي كفر صقر وأولاد صقر

إدارة ديرب نجم ومشتول السوق

إدارتي القرين والقنايات

إدارتي منشأة أبو عمر وصان الحجر

إدارتي العاشر من رمضان والصالحية

بعد اختيار الادارة المختصة لبحث نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في امتحانات الترم الثاني لنهاية العام الدراسي 2023/2024.

يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به ثم يضغط على الايقونة الموجودة امامه بحث او اكتب رقم الجلوس وبعدها تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.

تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية واستعلام الطلاب من خلال البوابة الالكترونية السابقة عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية يتم الاعلان عن موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية وكذلك الموعد النهائي لاستلام طلبات التظلم.

وتوضح كذلك المديرية التعليمية التابعة للمحافظة خطوات تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية سواء عن طريق الانترنت من الموقع الالكتروني الخاصة بالمحافظة او من خلال التقديم بكلبات تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالتوجه إلى الادارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب.

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