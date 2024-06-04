الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دقيق بسعر مدعم.. خطوة جديدة من التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين

دقيق
دقيق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير 10 كيلو دقيق مدعم شهريًا بسعر 30 جنيهًا للفرد المقيد على بطاقة التموين، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يرغب في الحصول على الدقيق بدلًا من الرغيف، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بديل للمواطنين في المناطق التي تفتقر إلى المخابز البلدية أو تعاني من نقص في حصص الخبز المدعم.

وكشفت الوزارة عن تفاصيل المبادرة، مشيرة إلى أن سعر كيلو الدقيق سيكون 30 جنيهًا لـ10 كيلو دقيق، والكمية ستكون 10 كيلو دقيق شهريًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، ويتم صرف الدقيق من مستودعات وزارة التموين المتواجدة في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، ولا توجد شروط محددة للحصول على الدقيق، فقط الرغبة في ذلك.

صرح المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بدائل غذائية مناسبة للمواطنين بأسعار مدعومة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح كمال أن حصة الفرد من الخبز المدعم تبلغ 5 أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، أي ما يعادل 30 جنيهًا شهريًا، وهو نفس سعر 10 كيلو دقيق.

كما أكد كمال أن هذه المبادرة لا تلزم المواطنين بالتخلي عن الخبز المدعم، بل هي خيار إضافي متاح لمن يرغب في ذلك.

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