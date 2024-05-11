السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أونروا": 150 ألف شخص فرَّوا من رفح الفلسطينية بأوامر الاحتلال

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 150 ألف شخص فرَّوا حتى الآن من رفح الفلسطينية بالتزامن مع أوامر جيش الاحتلال بعمليات إخلاء جديدة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

انتهاكات الاحتلال في رفح الفلسطينية

ويتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، ويطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

أونروا رفح 150 ألف شخص فروا حتى الآن عمليات إخلاء جديدة الاحتلال أوامر الاحتلال

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