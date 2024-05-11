كاتب صحفى: دولة الاحتلال متغطرسة.. وتميل لاستخدام البلطجة

قال الكاتب الصحفي، محمد صلاح الزهار، إن دولة الاحتلال متغطرسة، كما أنها تميل لاستخدام البلطجة، لافتًا إلى أن قرار أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة ليس موجهًا لإسرائيل بالأساس، بل موجه للولايات المتحدة الأمريكية، ومطالبة دول العالم بأن لا تميل لإسرائيل.

وأضاف الزهار، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل استخدمتا حق "الفيتو" في مواجهة قرار يسمح بمنح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة.

أمريكا شريك متضامن في مجازر الاحتلال بغزة

وأوضح الكاتب الصحفي أن التصويت بالأمس يعني أنه تصويت على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دورها المُنحاز كليًا لدولة إسرائيل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر في العالم، وهي دولة متورطة بكل المقاييس وشريك متضامن في المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.