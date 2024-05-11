تفاصيل استضافة مصر بطولة العالم للإسكواش 2024

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن مصر بها كل المميزات التي تجعلها محط أنظار لاعبي الاسكواش الرائع حول العالم، مثل الجو الرائع والموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة، وكل ذلك يمنحها الأولوية لكي يتم اختيارها لتنظيم البطولات العالمية مثل بطولة العالم المقامة حاليًا على أراضيها.

وأضاف خليفة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن أمريكا وانجلترا وماليزيا والصين وهونج كونج من أهم الدول المشاركة، كما يصطحب اللاعبون مرافق أو مرافقين اثنين والجميع يستمتع بالتنظيم والجو في مصر.

مشاركة صغار اللاعبين

ولفت رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إلى أن هذه البطولة تضمن مشاركة صغار اللاعبين في الأدوار التمهيدية حتى يحصلوا على أرقام لتحسين ترتيبهم، وكل دولة تحاول أن تدفع الناشئين ونحن دفعنا بـ4 أو 5 لاعبين ناشئين وناشئات، تجاوز منهم لاعبان أو 3 لاعبات الأدوار التمهيدية، لكن الناشئين لا يمكنهم التأهل لأدوار متقدمة في البطولة بسبب الفروق الكبيرة مع اللاعبين الكبار.