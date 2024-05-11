السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى عنيف وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة شمال غزة

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على قطاع غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية ترصد قصفًا عنيفًا شمال قطاع غزة، حيث تكثف قوات الاحتلال من قصفها المستمر على مناطق شمال ووسط القطاع، ومدينة رفح الفلسطينية. 

اشتباكات بالأسلحة

وطلبت قوات الاحتلال من سكان المخيمات بشمال غزة بالإخلاء والنزوح لمدينة غزة في الوسط، وإخلاء عدد من الأحياء والمخيمات في رفح جنوب قطاع غزة.

وهناك قصف مدفعي، وأصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وهناك قذائف مدفعية جاءت لتخفيف حدة الاشتباكات.

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