السبت 11 مايو 2024
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خبير يوضح الفرق بين المواد الأدبية والعلمية بالسؤال المقالي للثانوية العامة

عاصم حجازي
عاصم حجازي

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، وجود اختلاف بين المواد الأدبية والعلمية في السؤال المقالي، مشيرًا إلى أنّ المواد العلمية يضع فيها الطالب خطوات معينة للحل، معقبًا: "هناك خطوات في مادة الرياضيات محددة كي يصل الطالب للحل".

أضاف حجازي، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أنه في السؤال المقالي، سيتم حساب الدرجة على الخطوات، لا الوصول للناتج النهائي، مشيرةً إلى أن كل خطوة سيحسب لها درجة حتى لو لم يتوصل الطالب إلى الحل النهائي. 

المشكلة تكمن في المواد الأدبية التي بها كتابات كثيرة

وأوضح أستاذ علم النفي التربوي، أن المشكلة تكمن في المواد الأدبية التي بها كتابات كثيرة، لافتةً إلى أنها في حاجة إلى مهارات خاصة من الطلاب، تتمثل في التلخيص والقدرة على اكتشاف الأفكار الأساسية والمهمة التي توجد داخل النص ويلخها بشكل مناسب ومفهوم.

وتابع: "الخطوات في المواد العلمية ثابتة ومعروفة، لكن المادة الأدبية مواد تشمل نصوص، والإجابة في سؤال مقالي تتطلب مهارة مختلفة منها تحديد ما هي المعلومات الأساسية التي تحتاجها الإجابة، فهذا هذا النص يشمل عبارات أساسية وعبارات شارحة للأساسية، ويجب على الطالب الفصل بينها وإجابة العبارات الأساسية بأقل عدد من الكلمات".

الثانوية العامة السؤال المقالي للثانوية العامة المواد الأدبية والعلمية أستاذ تربوي الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي

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