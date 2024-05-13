"قمحة" يؤكد التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي أحمد قمحة، على التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية تستند إلى دعم الأمن القومي المصري والعربي والفلسطيني.

أوضح "قمحة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن مصر التي تحولت من دورها كقوة إقليمية إلى شريك استراتيجي رئيسي، لم تكن ملزمة باتخاذ خطوات تصعيدية فورية ضد الكيان الصهيوني، وشدد على أن مصر ظلت حريصة على تقديم المساعدات للفلسطينيين، والدفع نحو تسوية سياسية تحقق الطموح العربي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن بعض القوى السياسية المصرية طالبت بتصعيد الدولة المصرية، وهو ما اعتبره مشروعًا، مقابل وجود آراء متوازنة تستند إلى أسس وطنية مشتركة، مؤكدًا على أهمية هذا التنوع في الآراء داخل الساحة السياسية المصرية.