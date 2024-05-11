السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قصواء الخلالى: قناة "القاهرة الإخبارية" هى صوت مصر للعالم (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مستوى التصعيد من الكيان الصهيوني مقلق لجميع دول العالم أجمع، مؤكدة أن مصر تتحمل عبء القضية الفلسطينية من السابع من أكتوبر الماضي حتى وقتنا الحالي.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية التزمت بأجندة بلادها في تغطية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن المؤسسات الإعلامية المصرية لعبت دورًا هامًا في هذا الشأن من خلال التغطية السليمة للأزمة الفلسطينية.

وأشادت بالتغطية الإعلامية لقناة "القاهرة الإخبارية" في تغطية القضية الفلسطينية ومختلف الأزمات الأخرى التي ضربت المنطقة في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن "القاهرة الإخبارية" هي صوت مصر للعالم.

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