الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سمك بالكوكايين».. مشاهد من ضبط أكبر صفقة مخدرات في بورسعيد (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد تمهيدًا لإعادة نقلها لإحدى الدول، وتُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 1.650 مليار جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورًا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد، تمهيدًا لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى ومشتملها المستندى (أسماك مجمدة). 

وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الحاوية وأسفر التفتيش عن ضبط (550 كيلو جرامًا لمخدر الكوكايين) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،650 مليار جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الاستباقية للتشكيلات العصابية متجرى المواد المخدرة.. وفى ضوء التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمة وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استقلالها من قبل التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة.

وزارة الداخلية نصف طن مخدر الكوكايين ميناء شرق بورس ميناء شرق بورسعيد 1 650 مليار جنيه

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«سمك بالكوكايين».. مشاهد من ضبط أكبر صفقة مخدرات في بورسعيد (فيديو)

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