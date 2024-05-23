ضبط تاجر مخدرات فى العامرية بحيازته 18 كيلو "حشيش"

ضبطت الأجهزة الأمنية كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية، بقيمة مالية قرابة 1.5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام "عنصر إجرامي" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "18 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"1٫450٫000 مليون جنيه تقريبًا" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.