"ولاد رزق" في الصدارة.. أفلام عيد الأضحى تجمع أكثر من 10 ملايين جنيه أمس

جمعت أفلام دور العرض السينمائي في مصر، أمس السبت وقفة عيد الاضحى المبارك، إجمالي 10 ملايين و189 ألف جنيه.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس.

ولاد رزق 3

تصدر فيلم “ولاد رزق 3” قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري أمس السبت، محققا إيرادات قدرت بـ8.528.603 جنيه، محتلا المركز الأول في قائمة الإيرادات متفوقا على كافة الأفلام المعروضة.

تدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3” حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سيقلب حياتهم رأسا على عقب، ويتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

يشارك في بطولة فيلم “ولاد رزق 3” عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان

اللعب مع العيال

جاء في المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال، محققا 898.237 جنيه، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

فيلم عصابة الماكس

فيما جمع فيلم “عصابة الماكس” إيرادات بلغت قيمتها 509.621 جنيه ليأتى فى المركز الثالث.

والفيلم يقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة واوس أوس وإخراج حسام سليمان.

أهل الكهف

وحقق فيلم أهل الكهف لخالد النبوي ايرادات أمس وصلت الي 224.760 جنيه محتلا المركز الرابع.

فيلم (أهل الكهف) من بطوله خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

فيلم السرب



بينما حقق فيلم “السرب” أمس إيرادات وصلت إلى 12.455 جنيه ليحتل المركز الخامس.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

فاصل من اللحظات اللذيذة



واحتل المركز السادس في قائمة الايراد اليومي لشباك التذاكر فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” وحقق إيرادات بلغت قيمتها 8735 جنيه.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

شقو

وجمع فيلم “شقو” إيرادات أمس بلغت 7366 جنيها، وهو من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.