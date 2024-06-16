الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق 3 "يواصل تصدره لقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

ابطال فيلم ولاد رزق
ابطال فيلم ولاد رزق 3

واصل فيلم «ولاد رزق 3- القاضية» للمخرج طارق العريان صعوده في شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات قياسية، منذ انطلاق عرضه بدور السينما في مصر الأربعاء الماضي.

و تصدر فيلم ولاد رزق 3 قائمة الإيراد لليوم الرابع على التوالي محققا أمس السبت إيرادات بلغت 8 ملايين و528 ألف جنيه.

وكان نجوم فيلم “ولاد رزق 3 - القاضية” قد احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم بمركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس.

وحضر العرض نجوم الفيلم وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب ضمن أفلام عيد الأضحى في كل من: "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم".

ويحمل الفيلم اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، كما تمت الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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