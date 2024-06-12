اليوم.. طرح فيلمى "ولاد رزق 3" و"أهل الكهف " بدور العرض السينمائية فى مصر

تستقبل دور العرض السينمائية في مصر، اليوم، عددًا من الأفلام الجديدة التي تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر المصري ضمن منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، إذ سيتم طرح فيلم ولاد رزق 3 بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم أهل الكهف من بطولة الفنان خالد النبوي، رسميًا بدور العرض اليوم الأربعاء.

فيلم ولاد رزق 3

واحتفل أبطال فيلم ولاد رزق 3 بالعرض الخاص له أمس، بمركز المنارة وسط اهتمام كبير من صناع السينما، وبحضور عدد كبير من الفنانين.

ويحمل الفيلم اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، كما تمت الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم أهل الكهف

فيما احتفل أبطال فيلم أهل الكهف بالعرض الخاص له أمس الأول الإثنين، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات.

وتأتي تأجيلات العمل العديدة بسبب ضخامة الأحداث ومحاولة مخرجه إتقان شكل الصورة التي تم تصويرها، ليخرج عملًا جيد القيمة والشكل، فالعمل انطلق تصويره فعليًا في منتصف عام 2020، وتم تصويره إلى وقتنا الحالي، وهو ما يؤكد فكرة وجود عمل سيحترم عقلية المشاهدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية وجدت ضالتها مع الجمهور.

أبطال الفيلم

ويشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.