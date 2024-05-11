السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صفعة قوية للاحتلال.. مشهد مسرحى لمندوب إسرائيل بجلسة للأمم المتحدة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

بمشهد مسرحي، اعترض مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة على قرار الجمعية العامة، منح فلسطين العضوية الكاملة تحت شعار "إن لم تكن معي فأنت ضدي".

توسيع امتيازات فلسطين داخل الأمم المتحدة

جلعاد إردان، وجه دولة الاحتلال في أهم منظمة عالمية، حيث وجهت 143 دولة صفعة قوية له شخصيًا ولحكومته بموافقتها على توسيع امتيازات فلسطين داخل الأمم المتحدة.

"إردان" الذي حاول مرارًا تجميل جرائم إسرائيل، وقلب الحقائق داخل أروقة مجلس الأمن، انطلاقًا من أكاذيب واعتمادًا على دعم واشنطن، خرج هذه المرة بحركة درامية ممزقًا ميثاق الأمم المتحدة، متهمًا الجمعية العامة للمنظمة الدولية بانتهاك ميثاقها وتجاوزه.

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