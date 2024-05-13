الإثنين 13 مايو 2024
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باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: مصر لا تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية

رحمة حسن، الباحثة
رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر لا تدخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية، حيث تبذل جهودًا كبيرة على كافة المستويات منذ بدء الأزمة الحالية وعلى مدار تاريخ القضية.

ولفتت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات المتتابعة والمتوازية، على المستوى الدبلوماسي والقانوني والوساطة في محاولة للوصول إلى حل على مدار الأيام الماضية.

العمل على وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات للجانب الفلسطيني

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري، أن القاهرة والدوحة بدأتا الوساطة والتفاوض للوصول إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، كما شاهدنا الدور المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بأحقية الدولة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة على المستوى الدبلوماسي.

وأكدت الباحثة بالمركز المصري، أن مصر دعمت من خلال بيان الخارجية، دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية، من خلال تقديم الأدلة والبراهين للدفاع عن الحق الفلسطيني أمام أكبر هيئة قضائية.

القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية مصر لا تدخر جهدا مصر باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات المركز المصرى للفكر والدراسات رحمة حسن

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