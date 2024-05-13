الرئيس السيسى يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

سهولة وصول مستلزمات الإنتاج

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية، وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.