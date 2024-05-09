مشروع الدلتا الجديدة.. مستقبل مصر في الاكتفاء الذاتي من الزراعة

سعت الدولة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ مشروعات زراعية ضخمة، لاسيما مشروع مستقبل مصر “الدلتا الجديدة”؛ لتوفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.

وقال د.أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القيادة السياسية وجهت بمتابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، لاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري، لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم، والمنيا وبني سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها مشروع مستقبل مصر خلال الفترة الأخيرة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

توفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة

في هذا الصدد يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الفترة الأخيرة أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الزراعية لتوفير الإنتاج الزراعي بأسعار تناسب المواطنين، ويعد مشروع الدلتا الجديدة أي مشروع مستقبل مصر واحدا من أهم تلك المشروعات.

وأوضح أبو صدام أنه من أهم المزايا الإستراتيجية لمشروع الدلتا الجديدة هو توفير فرص أمام الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانيء التصدير البرية والجوية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المشروعات التي جرى تنفيذها تهدف الى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول نحو ٥٠٠ كم وعرض ١٠ أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ٢٠٠ كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة.

يوفر المشروع التالي: