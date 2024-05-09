توريد 195 ألف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، استلام 195 ألفًا و556 طنًا من محصول القمح من مزارع المحافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي



تفاصيل التوريدات

داخل المحافظة: تم توريد 69 ألفًا و539 طنًا، موزعة على صوامع مركز الخارجة ( 23 و107 طنًا) وصومعة شرق العوينات (42 ألفًا و930 طنًا) وشون البنك الزراعي (650 طنًا) والتقاوي ( ألفان طنًا).

خارج المحافظة: تم توريد 126 ألفًا و014 طنًا، موزعة على الشركة القابضة للصوامع (42 آلف و415 طنًا) ومطاحن مصر العليا (23 آلاف و721طنًا) ومطاحن مصر الوسطى (52 ألفًا و435 طنًا) والتقاوي (7 آلاف و390 طنًا)



وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل إستراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن صوامع الغلال ونقاط استلام محصول القمح بالوادي الجديد يواصلان استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث تضم المحافظة

328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبا للفدان.

محافظ الوادي الجديد يشهد موسم الحصاد

وشهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موسم حصاد محصول القمح بإحدى المزارع على مساحة إجمالية تبلغ ٣٢٨ ألف فدان، يرافقهما الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسير إجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وثمن محافظ الوادي الجديد جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة.