توريد 85 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد (صور)

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم، عن استلام 85 ألفًا و602 طنًا من محصول القمح من حتى الآن، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.



تفاصيل التوريدات



داخل المحافظة: تم توريد 33 ألفًا و591 طنًا، موزعة على صوامع مركز الخارجة (11 آلفًا و323 طنًا) وصومعة شرق العوينات (21 ألفًا و524 طنًا) وشون البنك الزراعي (520 طنًا).

خارج المحافظة: تم توريد 52 ألفًا و010 طنًا، موزعة على الشركة القابضة للصوامع (12 آلف و403 طنًا) ومطاحن مصر العليا (9 آلاف و764 طنًا) ومطاحن مصر الوسطى (25 ألفًا و721طنًا) والتقاوي (4 آلاف و219 طنًا)

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن

وأضاف “المرسي” أنه تم زراعة 328 ألف فدان من القمح بزيادة 8 آلاف فدان عن العام الماضي والتي ستحقق طفرة غذائية كبيرة في مصر، مؤكدًا أن التحالف الوطني استطاع توفير التقاوي للفلاحين بالمحافظة بتخفيضات وصلت إلى 50% والمعتمدة بشكل آمن من وزارة الزراعة، حيث تسعى المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

ويُعتبر القمح من أبرز المحاصيل الزراعية، وهو يلعب دورًا حيويًا في توفير الغذاء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي مصر يعد محصولًا حيويًا استراتيجيًا،تعتمد البلاد بشكل كبير على إنتاجه لتلبية احتياجاتها الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

تعتبر الأراضي الزراعية في مصر، خاصة وادي النيل والدلتا، مناسبة تمامًا لزراعة القمح، حيث توفر التربة الخصبة والمياه الري اللازمة لنموه، ولذا تعمل الحكومة جاهدة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق وفرة في إنتاجه، ولذا تم إنشاء ما يسمى بالسياسة الصنفية.

القمح الواحاتي داخل صوامع الوادي الجديد