شكاوى من منازل آيلة للسقوط وتسكنها الزواحف بالوادي الجديد

اشتكى عدد كبير من الأهالي بقرية الجديدة من وجود منازل قديمه مبنية بالطوب اللّبن وغير مأهولة بالسكان ومهجورة منذ مئات السنين وتسكنها الزواحف الخطرة كالثعابين والفئران والكلاب الضالة التي تهدد حياة الأهالي بالخطر.

ورصدت عدسة “الدستور” عدد من المنازل القديمة وغير المأهولة بالسكان التي تسبب خطر داهم على السكان المجاورة لهذه المنازل في عدد من المناطق ابرزها قرية الحديدة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

أكد أحمد صالح أحد سكان قرية الجديدة بمركز الداخلة أن يسكن في منطقة بها مجموعة كبيرة من المنازل القديمة والمهجورة منذ مئات السنين واصحابها يسكنون في وادي النيل بعيدا عن المحافظة إلا أن المنازل القديمة مازالت موجوده وقائمة وتسكنها الزواحف والكلاب الضاله التي تهدد حياتنا وحياة اولادي للخطر.

أضاف صالح ان الاسبوع المنصرم تعرضت ابنتي الصغيرة ٣ سنوات لهجوم بعض الكلاب الضاله عليها إلا ان العناية الالهية تنقذها بعد خروجنا فجاه من المنزل لنراها تحت اقدام هذه الكلاب المفترسة التي انتشرت بكثرة في القرية دون مقاومه لتجبر اهل القرية لتقليل الخروج من المنازل في الليل وفي الاماكن المظلمه التي يتركز فيها الكلاب وكذلك المناطق العشوائية والمهجورة والغير مأهوله بالسكان والتي يسكنها الكلاب والثعالب والزواحف الخطرة مثل الثعابين والعقارب.

يقول حمدي عشماوي احد سكان منطقة وسط البلد بقرية الجديدة في الوادي الجديد، أن منزلي يلاصقه منزل قديم مبني بالطوب اللبن وغير مأهول بالسكان منذ اكثر من 25 عاما على الاقل ويسكنه الثعابين والعقارب والكلاب الضاله والمسعورة ليل نهار إلا اننا ناشدنا الفترة الاخيرة الوحدة المحليه التي نتبعها بعد كثرة انتشار الزواحف بداية هذا الصيف.

أضاف عشماوي أنه منذ اسبوع تقريبا هاجمه ثعبان قاتل في منزله إلا ان عناية الله انقذته في اللحظة الاخيرة عندما رأى الثعبان مختبئ له في حجرة صغيرة فامسك على الفور عصا كبيرة ليضرب الثعبان على جسدة عدة مرات حتي تركة جثه هامدة بعد التأكد منه انه فارق الحياة لانجوا من تلك الزواحف التي تهاجمنا بصفه دائمه

وثمن عشماوي دور الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر ودور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في القضاء على العشوائيات الخطرة التي تهدد امن المجتمع ككل.

ووجه عشماوي مخافظ الوادي الجديد ورئيس مركز الداخلة والوحدة المحلية سرعة ازالة هذه المنازل الخطرة التي تهدد حياتنا بالخطر من وجود زواحف وكلاب ضاله تهدد أمننا.

وأكد مجدي حافظ القائم بأعمال الوحدة المحلية بالقرية أنه على الفور تم أنذار أصحاب المنازل القديمه بخطاب رسمي موجه لكل منهما لإزالة هذه المنازل على نفقتهم الخاصه كونها منازلهم الخاصة بهم، وسيتم انذارهم مرة اخرى وبعدها ستقوم الوحدة المحليه بالإزالة الفورية على نفقتهم الخاصة في وجودهم