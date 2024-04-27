السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادى الجديد" تنظم مراجعات نهائية لصفوف النقل والشهادات العامة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد

يبدأ قطاع  تعليم الوادى الجديد، اليوم السبت، في تنظيم برنامج تدريبى على الامتحانات لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام وكذا الشهادات العامة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وصرح المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بأنه من منطلق الحرص على دعم الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، جرى التجهيز لتنفيذ البرنامج التدريبى عبر المنصة التعليمية "تعلم معنا"، بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية ومجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة.

يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على حل مجموعة من النماذج الامتحانية والمراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة.

وأكد وكيل التعليم دعمه الدائم والمتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب هدفنا المنشود على الدوام.

يمكن للطلاب الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد من خلال رابط المنصة https://livestream.moe.gov.eg/login
 

وكيل التعليم يشارك في ختام فعاليات الحوار المجتمعي، وتقييم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"

 

كان شارك المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، وبهاء الدين شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وراندا البيطار مدير عام برلمانى الشباب والطلائع بوزارة الشباب والرياضة، في برنامج ختام الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتها"، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية للفتيات اللاتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعمونهن.
 

تعليم الوادي الجديد برنامج تدريبي الامتحانات صفوف النقل الثانوي العام تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور

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