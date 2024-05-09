الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

عزت الرشق عضو المكتب
عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس

أعلن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن إقدام إسرائيل على اجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر يهدف إلى تقويض جهود الوسطاء الدوليين وتصعيد حملة العدوان والإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الرشق أن حركة حماس ما زالت ملتزمة ومتمسكة بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء في محاولة لتحقيق السلام ووقف العنف، مشيرًا إلى أن الورقة تعبر عن موقف الحركة الثابت من الصراع.

وفد حماس غادر القاهرة متجهًا إلى الدوحة لمواصلة المحادثات

وأضاف الرشق أن وفد حماس قد غادر القاهرة متجهًا إلى الدوحة لمواصلة المحادثات مع الوسطاء الدوليين وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق استقرار المنطقة وحماية الشعب الفلسطيني من المزيد من الاعتداءات.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تسعى الأطراف الدولية للتوصل إلى حل يحقق الأمن والسلام لجميع الأطراف المعنية.

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