الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادي يختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية "عام _ مهني _ سمعي"

وكيل التعليم يترأس
وكيل التعليم يترأس غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات

يختتم تعليم الوادي الجديد، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية "عام _ مهنى _ سمعي" حيث تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، لسير منظومة العمل من داخل غرفة العمليات بالمديرية المنعقدة منذ الصباح الباكر.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين بالعمل في جميع الإدارات التعليمية فضلا عن وصول أوراق الأسئلة في موعدها المحدد.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى المتابعة المستمرة للعمل وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فوري.
وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادة العلوم، فيما يؤدي طلاب الإعدادي المهني الامتحان بمادتي التكنولوجيا في فترة أولى والخط العربي بالفترة الثانية، فيما يختتم طلاب الأمل للصم وضعاف السمع الامتحان بمادة الرسم، على أن تستأنف أعمال امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للغات غداً الأربعاء بمادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية (مستوى رفيع).

تعليم الوادي الجديد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية غرفة العمليات أوراق الاسئلة

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